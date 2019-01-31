«Борнмут» разгромил «Челси» - ВИДЕО

В рамках 24-го тура АПЛ "Челси" на выезде крупно уступил "Борнмуту". После этого матча хозяева набирают 33 пункта, поднимаясь на 10 место в турнирной таблице, у "Челси" - 4 место и 47 очков, передает Day.Az со ссылкой на soccer.ru.

Борнмут, стадион Дин Корт

"Борнмут" - "Челси" 4:0 (0:0)

Голы: Кинг 47, Брукс 63, Кинг 74, Дэниелс 90+5

"Борнмут": Боруц, Кук Стив, Аке, Смит, Клайн, Гослинг, Сурман, Станислас (Мепхэм 90+5), Брукс (Айб 68), Фрэйзер (Дэниелс 90+2), Кинг

Главный тренер: Хоу Эдди.

"Челси": Кепа, Аспиликуэта, Рюдигер, Луис, Эмерсон, Жоржиньо, Канте, Ковачич (Лофтус-Чик 77), Игуаин (Жиру 65), Азар, Педро (Виллиан 61)

Главный тренер: Сарри Маурицио.

Предупреждение: Сурман 72

Судья: Ист Роджер.

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