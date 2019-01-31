«Борнмут» разгромил «Челси» - ВИДЕО
В рамках 24-го тура АПЛ "Челси" на выезде крупно уступил "Борнмуту". После этого матча хозяева набирают 33 пункта, поднимаясь на 10 место в турнирной таблице, у "Челси" - 4 место и 47 очков, передает Day.Az со ссылкой на soccer.ru.
Борнмут, стадион Дин Корт
"Борнмут" - "Челси" 4:0 (0:0)
Голы: Кинг 47, Брукс 63, Кинг 74, Дэниелс 90+5
"Борнмут": Боруц, Кук Стив, Аке, Смит, Клайн, Гослинг, Сурман, Станислас (Мепхэм 90+5), Брукс (Айб 68), Фрэйзер (Дэниелс 90+2), Кинг
Главный тренер: Хоу Эдди.
"Челси": Кепа, Аспиликуэта, Рюдигер, Луис, Эмерсон, Жоржиньо, Канте, Ковачич (Лофтус-Чик 77), Игуаин (Жиру 65), Азар, Педро (Виллиан 61)
Главный тренер: Сарри Маурицио.
Предупреждение: Сурман 72
Судья: Ист Роджер.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
-
30 Янв. 21:39 8 262
-
30 Янв. 17:20 7 380
-
10:52 6 583
-
30 Янв. 16:48 6 158
-
30 Янв. 21:02 5 369