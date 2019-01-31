Эдин Джеко может получить длительную дисквалификацию за плевок в судью

Боснийский нападающий римского футбольного клуба "Рома" Эдин Джеко плюнул в главного арбитра Джанлуку Манганьелло во время четвертьфинального матча Кубка Италии против "Фиорентины".

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, римляне были разгромлены со счетом 7:1, а инцидент с участием Джеко случился на 72-й минуте встречи.

Форвард получил прямую красную карточку и теперь может получить длительную дисквалификацию.

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