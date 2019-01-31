Антони Марсьяль продлил контракт с "Манчестер Юнайтед"

31 января 2019 19:43

Французский форвард Антони Марсьяль продлил контракт с английским футбольным клубом "Манчестер Юнайтед". Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Вести, сообщает пресс-служба команды.

Отмечается, что новое соглашение между "МЮ" и Марсьялем будет действовать до июня 2024 года с возможностью продления еще на год. Финансовые подробности сделки не разглашаются.

Напомним, Марсьяль перешел в "Манчестер Юнайтед" летом 2015 года из "Монако" и с тех пор провел 162 официальных матча, в которых забил 46 мячей.

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