Азербайджанский спортсмен завоевал два "серебра" на Кубке мира

31 января 2019 21:32

Федерация плавания Азербайджана успешно начала 2019 год. Азербайджанский спортсмен Максим Шемберев завоевал две серебряные медали на Кубке мира в Люксембурге, сказал в четверг Trend старший тренер по плаванию сборной страны Рашад Абдурахманов, передает Day.Az.

Он отметил, что серебро было завоевано на дистанциях в 400 метров комплексом и на дистанции в 1500 метров.

Как сказал Абдуррахманов, в настоящее время Шемберев готовится к самому ответственному соревнованию этого года - Чемпионату мира по плаванию, который состоится 20-28 июля в Кванджу (Республика Корея).

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