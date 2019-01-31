Азербайджанский спортсмен завоевал два "серебра" на Кубке мира
31 января 2019 21:32 143
Федерация плавания Азербайджана успешно начала 2019 год. Азербайджанский спортсмен Максим Шемберев завоевал две серебряные медали на Кубке мира в Люксембурге, сказал в четверг Trend старший тренер по плаванию сборной страны Рашад Абдурахманов, передает Day.Az.
Он отметил, что серебро было завоевано на дистанциях в 400 метров комплексом и на дистанции в 1500 метров.
Как сказал Абдуррахманов, в настоящее время Шемберев готовится к самому ответственному соревнованию этого года - Чемпионату мира по плаванию, который состоится 20-28 июля в Кванджу (Республика Корея).Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!