«Реал» вышел в полуфинал Кубка Испании, обыграв «Жирону» - ВИДЕО
В ответном матче ¼ финала Кубка Испании "Реал" одержал выездную победу над "Жироной" - 3:1. В первой встрече мадридцы также взяли верх - 4:2, передает Day.Az со ссылкой на championat.com.
Счёт на 27-й минуте встречи с передачи Даниэля Карвахаля открыл Карим Бензема. Под занавес первого тайма французский нападающий оформил дубль, ассистентом выступил Винисиус Жуниор. В середине второго игрового отрезка Педро Порро сократил отставание, но через пять минут "Реал" снова отличился. Гол на счету Маркоса Льоренте.
Также в полуфинал турнира вышли "Барселона", "Бетис" и "Валенсия".
Действующим победителем турнира является "Барселона". Каталонский клуб - лидер по количеству побед в турнире (30). На втором месте по этому показателю "Атлетик" (23), на третьем - "Реал" (19).
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
Азербайджанский шахматист переиграл трехкратную чемпионку мира
Азербайджанский спортсмен завоевал два "серебра" на Кубке мира
Гара Гараев: Матч с "Нефтчи" будет историческим
-
31 Янв. 10:52 11 121
-
31 Янв. 20:30 6 277
-
31 Янв. 22:16 5 449
-
31 Янв. 16:57 4 098
-
31 Янв. 12:33 4 036