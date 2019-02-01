«Реал» вышел в полуфинал Кубка Испании, обыграв «Жирону» - ВИДЕО

В ответном матче ¼ финала Кубка Испании "Реал" одержал выездную победу над "Жироной" - 3:1. В первой встрече мадридцы также взяли верх - 4:2, передает Day.Az со ссылкой на championat.com.

Счёт на 27-й минуте встречи с передачи Даниэля Карвахаля открыл Карим Бензема. Под занавес первого тайма французский нападающий оформил дубль, ассистентом выступил Винисиус Жуниор. В середине второго игрового отрезка Педро Порро сократил отставание, но через пять минут "Реал" снова отличился. Гол на счету Маркоса Льоренте.

Также в полуфинал турнира вышли "Барселона", "Бетис" и "Валенсия".

Действующим победителем турнира является "Барселона". Каталонский клуб - лидер по количеству побед в турнире (30). На втором месте по этому показателю "Атлетик" (23), на третьем - "Реал" (19).

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