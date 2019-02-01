Бойца UFC заподозрили в причастности к ОПГ

Польский боец смешанного стиля (MMA) Адам Вижорек задержан полицией по подозрению в причастности к целому ряду уголовных преступлений. Об этом сообщает MMA Junkie, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

26-летний спортсмен был задержан польской полицией в городе Хожуве в результате рейда. Помимо Вижорека, в ходе операции задержали еще девять человек.

Вижорек подозревается в причастности к деятельности преступной группировки, составленной из фанатов футбольной команды "Рух". В период с 2013 по 2017 год банда совершила ряд преступлений, в их числе похищение, кража, нападение на фанатов других команд с холодным оружием, а также торговля наркотиками.

Вижорек - тяжеловес, выступающий под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Спортсмен провел три поединка в организации, одержал две победы и один раз проиграл. Всего в послужном списке поляка 10 побед и 2 поражения в профессиональном MMA.

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