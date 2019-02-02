Марадона вызвал на боксерский бой заместителя генсека ФИФА
Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона поделился подробностями своего ухода с поста капитана команды легенд Международной федерации футбола (ФИФА), передает "Советский спорт".
Также он рассказал о конфликте с с заместителем генерального секретаря ФИФА Звонимиром Бобаном, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Я отправил письмо Джанни Инфантино, в котором подал в отставку с поста капитана легенд ФИФА. С тех пор, как бывший президент Блаттер и экс-президент ассоциации футбола Аргентины Грондона ушли, организация совсем не изменилась. Все осталось без изменений.
Они разместили нас в гостиничном номере с Марко ван Бастеном и еще одним игроком. Они относились к нам как будто мы маленькие собачки, которых нужно только кормить. Полное отсутствие уважения. Вот почему я подал в отставку. И теперь я начну раскрывать то, что я знаю о новом руководстве ФИФА.
Хотел бы сказать Бобану, что если он хочет выглядеть хорошо в этой ситуации, то я приглашаю его на боксерский ринг. Ему не следовало приходить в отель и выражать недовольство.
Хуже всего то, что Бобан был кем-то послан. И этот кто-то - Инфантино. Я не 20-летний ребенок, мне 58 лет. Мне больно, потому что я верил в этих людей. Теперь я им больше не верю", - цитирует Марадону Sky Sports.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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