«Ювентус» предложит 45 млн евро «Реалу» за Марсело

"Ювентус" по-прежнему намерен приобрести защитника "Реала" Марсело.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Sports.ru, по окончании сезона туринцы предложат за 30-летнего бразильца 45 миллионов евро, а самому игроку - оклад в размере 12 млн в год.

Контракт защитника с "Реалом" рассчитан до лета 2022 года.

При покупке Марсело "Ювентус" планирует использовать часть средств, вырученных от вероятной продажи Алекса Сандро в один из топ-клубов АПЛ.

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