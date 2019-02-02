Нурмагомедов может провести бой с Сен-Пьером в конце года

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов может провести следующий поединок против канадца Жоржа Сен-Пьера в конце года. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, написал брат бойца Магомед Нурмагомедов в своем аккаунте в Instagram.

Ранее о своем желании провести бой с Нурмагомедовым сообщил сам Сен-Пьер, заявив, что уже на протяжении нескольких месяцев ведет переговоры с UFC о проведении поединка.

Сен-Пьер последний бой провел 4 ноября 2017 года, победив британца Майкла Биспинга в поединке за титул чемпиона UFC в среднем весе, однако 8 декабря боец освободил чемпионский пояс из-за проблем со здоровьем. Всего 37-летний боец провел 28 поединков в смешанных единоборствах, в которых одержал 26 побед (восемь нокаутом) и потерпел два поражения.

Нурмагомедов стал чемпионом UFC в апреле 2018 года, победив американца Эла Яквинту, а затем защитил пояс чемпиона в легком весе, победив в Лас-Вегасе ирландца Конора Макгрегора удушающим приемом в четвертом раунде. Всего в активе 30-летнего российского спортсмена 27 побед в 27 боях в смешанных единоборствах. 29 января Нурмагомедов был дисквалифицирован на девять месяцев за потасовку после боя с Макгрегором. Срок дисквалификации россиянина истечет 6 июля.

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