Нурмагомедов нашел соперника для Ли

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов предложил Кевину Ли выйти на бой с другим россиянином - Исламом Махачевым. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает "Советский спорт".

"Кевин Ли, я слышал, ты ищешь боя? У нас есть молодой лев - Ислам Махачев. Посмотрим, сможешь ли ты пройти через него", - написал боец в своем твиттере.

Последний раз Ли выходил в клетку 15 декабря 2018 года. Тогда он провел бой с Элом Яквинтой, в котором уступил единогласным решением судей.

Махачев не появлялся в октагоне с 28 июля 2018 года, когда приемом победил канадского бойца Кайана Джонсона.