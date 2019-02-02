Хабиб Нурмагомедов планирует завершить карьеру

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, когда планирует завершить карьеру. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает ТАСС.

Боец смешанного стиля (ММА) заявил, что будет выступать на профессиональном уровне еще два-три года.

"У меня впереди два-три года соревновательного режима, это максимум. Не хочу, чтобы меня в старости били молодые, голодные львы", - отметил Нурмагомедов в эфире "Матч ТВ".

Напомним, что дагестанец стал чемпионом UFC в апреле 2018 года, одолев американца Эла Яквинту. В октябре он защитил титул, одержав победу над ирландцем Конором Макгрегором.