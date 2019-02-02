Хабиб Нурмагомедов не исключил примирения с Конором Макгрегором

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Хабиб Нурмагомедов не исключил примирения с ирландцем Конором Макгрегором после массовой потасовки. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, российский спортсмен сообщил в эфире телеканала "Матч ТВ".

Нурмагомедов защитил пояс чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе в октябре, победив Макгрегора удушающим приемом в четвертом раунде. После завершения поединка, который прошел в Лас-Вегасе, Нурмагомедов спровоцировал массовую потасовку в зрительском зале. 29 января Атлетическая комиссия штата Невада дисквалифицировала российского спортсмена на девять месяцев, также ему придется выплатить штраф $500 тыс. Макгрегор дисквалифицирован на шесть месяцев со штрафом $50 тыс.

"Кто мы такие, чтобы не прощать людей, - сказал Нурмагомедов. - Сейчас тяжело представить, что мы с Конором сможем пожать друг другу руки, но я этого не исключаю".

Нурмагомедов стал чемпионом UFC в апреле 2018 года, победив американца Эла Яквинту. Всего в активе 30-летнего спортсмена 27 побед в 27 боях в смешанных единоборствах.