Азербайджанский гимнаст: "Я настроен только на "золото"

Выступать в родном городе всегда сложнее и ответственнее. Об этом, как передает Day.Az, сказал Trend гимнаст Михаил Малкин, который представит Азербайджан на предстоящем Кубке мира по прыжкам на батуте и тамблингу (акробатической дорожке) в Баку.

"Иногда бывают неудачные тренировки, но мы все равно стараемся взять себя в руки. Это ответственный старт. В своем родном городе выступать всегда сложнее. Не хочешь подвести болельщиков, все надеются на медаль", - сказал он.

Гимнаст отметил, что до старта остались две недели, добавив, что он уже в полной форме.

"Я настроен только на "золото", - сказал он.

Малкин отметил, что в Национальной арене гимнастики созданы отличные условия.

"Если бы не было таких условий, я думаю, что я даже не смог бы добраться до такого уровня", - отметил гимнаст.

Малкин также сказал, что самым сильным соперником считает гимнаста из России.

Напомним, что Михаил Малкин стал победителем XXVI Чемпионата Европы по прыжкам на батуте в 2018 году.

Отметим, что первый в этом году Кубок мира по прыжкам на батуте и тамблингу (акробатической дорожке) пройдет 16-17 февраля в Баку.

Ожидается, что в Кубке примут участие около 300 гимнастов из 31 страны.

На этом Кубке будут бороться такие олимпийские звезды, как Владислав Гончаров, Розанна Макленан, Джейсон Бурнет, Донг Донг, Лей Гао, Дмитрий Ушаков и Бриони Пейдж.

Азербайджан на Кубке в индивидуальной программе по прыжкам представит Вероника Земляная, в индивидуальной и синхронной программах по прыжкам среди мужчин - Руслан Агамиров, Илья Гришунин, Олег Пиунов, а на акробатической дорожке - Михаил Малкин.

В 2019 и 2020 годах пройдут восемь Кубков мира по прыжкам на батуте, являющиеся квалификацией на Олимпийские игры в Токио, а в Баку пройдут два из этих Кубков.

В прошлом году в Баку проходил чемпионат Европы по прыжкам на батуте с участием представителей 26 стран, а в 2016 и 2017 годах были организованы Кубки мира.