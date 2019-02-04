Футболист забил красивый гол в свои ворота - ВИДЕО

4 февраля 2019 17:04

Андерс Рандруп, защитник датского клуба "Оденсе", во время игры с командой "Хельсингборг" из Швеции сравнял счёт, поразив собственные ворота, как передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Правый защитник датчан, отбивая атаку соперников, крайне неудачно подрезал мяч и тем самым застал врасплох своего голкипера, явно неожидавшего от одноклубника подобной ошибки.

В итоге игра закончилась ничьей со счётом 2:2, благодаря голу Андерса Рандрупа.

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Датский футболист забил красивый гол в свои ворота

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