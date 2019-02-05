По лицу форварда пробежался защитник - ВИДЕО

5 февраля 2019 14:47

Во время матча "Рединг" - "Астон Вилла", который состоялся 2 февраля и завершился со счетом 0:0, защитник гостей Тайрон Мингз боролся с Нелсоном Оливейрой. В итоге нападающий упал на спину, а Т.Мингз, двигаясь по инерции, наступил ему на лицо.

Об этом сообщает sports.ru.

После игры Н.Оливейру сфотографировали. Игроку "Рединга" очень повезло, что не задеты глаза, а голова выдержала удар. 

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По лицу форварда пробежался защитник

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