По лицу форварда пробежался защитник - ВИДЕО
5 февраля 2019 14:47 113
Во время матча "Рединг" - "Астон Вилла", который состоялся 2 февраля и завершился со счетом 0:0, защитник гостей Тайрон Мингз боролся с Нелсоном Оливейрой. В итоге нападающий упал на спину, а Т.Мингз, двигаясь по инерции, наступил ему на лицо.
Об этом сообщает sports.ru.
После игры Н.Оливейру сфотографировали. Игроку "Рединга" очень повезло, что не задеты глаза, а голова выдержала удар.
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