По лицу форварда пробежался защитник - ВИДЕО

Во время матча "Рединг" - "Астон Вилла", который состоялся 2 февраля и завершился со счетом 0:0, защитник гостей Тайрон Мингз боролся с Нелсоном Оливейрой. В итоге нападающий упал на спину, а Т.Мингз, двигаясь по инерции, наступил ему на лицо.

Об этом сообщает sports.ru.

После игры Н.Оливейру сфотографировали. Игроку "Рединга" очень повезло, что не задеты глаза, а голова выдержала удар.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

