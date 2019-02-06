Рамзан Кадыров подарил Mercedes отцу Хабиба Нурмагомедова - ВИДЕО

6 февраля 2019 10:10

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов рассказал в Instagram, что его отец Абдулманап получил в подарок от главы Чечни Рамзана Кадырова черный автомобиль Mercedes, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Спортсмен поблагодарил политика за внимание, которое он оказывает его отцу и "очень многим семьям Дагестана". Также Нурмагомедов-младший вспомнил, что Кадыров совершал достойные поступки по отношению к "братскому народу Дагестана".

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Рамзан Кадыров подарил Mercedes отцу Хабиба Нурмагомедова

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