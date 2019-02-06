Азар может перейти в "Реал"
6 февраля 2019 12:07 134
Полузащитник лондонского "Челси" Эден Азар в ближайшее время расскажет руководству своего клуба о намерении перейти в мадридский "Реал". Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По информации The Telegraph, бельгийский футболист хочет войти в стан "сливочных" по окончании текущего сезона.
До этого хавбек заявил, что определился со своим будущем, однако планы раскрывать не стал.
28-летний спортсмен выступает за "синих" с 2012 года. В текущем сезоне он провел 24 матча в чемпионате Англии, отметившись 12 голами и десятью результативными передачами.
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