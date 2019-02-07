«Барселона» сыграла вничью с «Реалом» в первом матче 1/2 Кубка Испании - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

07:26

"Барселона" и "Реал" сыграли вничью в первом матче полуфинала Кубка Испании, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Встреча, прошедшая на стадионе "Камп Ноу" в столице Каталонии, завершилась со счетом 1:1.

"Сливочные" открыли счет в самом начале матча. Мяч в ворота Тер Штегена на шестой минуте забил Лукас Васкес. Хозяева поля смогли отыграться в начале второго тайма. Ворота "королевского клуба" на 57-й минуте поразил нападающий "блауграны" Мальком.

Ответный матч полуфинала Кубка Испании состоится на стадионе "Сантьяго Бернабеу" 27 февраля.

Вторую путевку в финал турнира разыграют между собой "Бетис" и "Валенсия".

Ранее сообщалось, что Месси не попал в стартовый состав "Барселоны" на матч против "Реала".

Кубок Испании. 1/2 финала

"Барселона" (Барселона) - "Реал" (Мадрид) - 1:1

Голы: 0:1 - Васкес, 6; 1:1 - Малком, 57.

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09:31

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