Александер Чеферин переизбран на пост президента УЕФА
Александер Чеферин переизбран на пост президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на новый четырехлетний срок. Решение, как Day.Az со ссылкой на ТАСС, было принято на конгрессе организации в Риме.
51-летний словенец был единственным кандидатом на выборах, за его переизбрание участники конгресса проголосовали единогласно.
"Я тронут вашей поддержкой и даю обещание, что в ближайшие четыре года мы поставим уважение и солидарность в центр нашей стратегии, - сказал Чеферин после объявления итогов голосования. - Самое опасное - почивать на лаврах, положение УЕФА прекрасно, но этого недостаточно. Мир стремительно меняется, каждый день приносит новые проблемы и вызовы. Мы должны поэтому идти на реформы и работать на упреждение".
Чеферин родился 13 октября 1967 года в Любляне, получил высшее образование в области юриспруденции в Люблянском университете. Деятельность Чеферина в словенском футболе началась в 2005 году, когда он стал сотрудничать с правлением "Литии" - одного из ведущих футзальных клубов страны. С 2011 года до избрания в сентябре 2016 года президентом УЕФА возглавлял Футбольный союз Словении.
Чеферин является седьмым президентом в истории УЕФА после Эббе Шварца (Дания), Густава Видеркера (Швейцария), Артемио Франки (Италия), Жака Жорже (Франция), Леннарта Юханссона (Швеция) и Мишеля Платини (Франция).Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!