Футболист забил гол прямым ударом с углового - ВИДЕО

8 февраля 2019 12:26

Полузащитник "Бетиса" Хоакин Санчес отличился в первом матче 1/2 финала Кубка Испании против "Валенсии" (2:2), передает Day.Az со ссылкой на sports.ru.

На 54-й минуте 37-летний испанец забил гол прямым ударом с углового, удвоив счет.

Взятие ворот было зафиксировано благодаря системе видеопомощи судьям (VAR).

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:
İspaniya Kubokunda kornerdən möhtəşəm qol

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2019 Day.Az