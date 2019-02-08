Футболист забил гол прямым ударом с углового - ВИДЕО
8 февраля 2019 12:26 474
Полузащитник "Бетиса" Хоакин Санчес отличился в первом матче 1/2 финала Кубка Испании против "Валенсии" (2:2), передает Day.Az со ссылкой на sports.ru.
На 54-й минуте 37-летний испанец забил гол прямым ударом с углового, удвоив счет.
Взятие ворот было зафиксировано благодаря системе видеопомощи судьям (VAR).
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