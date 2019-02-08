Азербайджанский боец будет биться с другом Конора Макгрегора

2 марта в киевском Дворце спорта состоится международный турнир по смешанным боевым искусствам WWFC 14, главным событием которого станет поединок чемпиона мира по версии WWFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) киевлянина Теймура Рагимова и претендента из Ирландии Блэйна О'Дрисколла, сообщает Trend со ссылкой на www.vringe.com, передает Day.Az.

Теймур Рагимов родился 7 июня 1988 года в Баку (Азербайджан), но уже в 4-летнем возрасте вместе с родителями перебрался в Украину, где и познакомился с единоборствами. Начало положил отец, с подачи которого Теймур впервые оказался в секции. Причём до того, как окончательно "пустить корни" в ММА, Рагимов успел получить азы и добиться результатов в карате, кикбоксинге, рукопашном бое, тайском и классическом боксе. "Я решил остановиться на ММА, так как это самый практичный, совершенный и стремительно развивающийся вид спорта во всём мире", - объясняет свой принципиальный выбор Теймур. Карьера Рагимова в профессиональных ММА началась в 2016 году в Китае и к началу 2018-го на счету украинского бойца было три победы при одном поражении. Тогда же, в начале 2018-го, Теймур перешёл под знамёна лиги WWFC и начал стремительное движение к чемпионскому титулу.

В украинском промоушене Рагимов дебютировал в марте на WWFC 10, в первом же раунде остановив Джамала Гебенова, после чего провёл сразу два поединка 13 мая в рамках турнира Road to WWFC 12 в Тячеве, одного за другим убрав со своего пути Евгения Завгороднего и Саттара Махмудова. Эта впечатляющая серия позволила Теймуру добиться права на бой за вакантный титул чемпиона мира WWFC в 57 кг против Александра Барабаша. 29 сентября на WWFC 12, после серии многообещающих словесных перепалок, они вышли в гексагон определять сильнейшего и не разочаровали зрителей, устроив один из лучших поединков прошлого года. Одинаково упорное и яркое противостояние завершилось досрочной победой Рагимова в пятом раунде.

Первую защиту титула Теймур проведёт против 27-летнего ирландца Блэйна О'Дрисколла. Представитель знаменитой команды Конора Макгрегора SBG Ireland, Блэйн выступает в профессионалах с октября 2015 года. Один бой провёл в топовом британском промоушене Cage Warriors FC и вплотную подошёл к титульному бою в менее крупном и раскрученном BAMMA. Стоит отметить, что О'Дрисколл долгое время выступал в более тяжёлом дивизионе, но после поединка в мае прошлого года, в котором он уверенно справился с англичанином Аароном Робинсоном, решил обосноваться в наилегчайшем весе. "Я привык драться с большими ребятами, так что для меня бойцы из 57 кг - всё равно что прогулка в парке. Вот завоюю титул BAMMA, проведу его защиту и отправлюсь покорять UFC", - самоуверенно заявил Блэйн после победы. Однако, планам ирландца было суждено поменяться, когда появилась возможность побороться за более престижный чемпионский титул WWFC. И теперь его путь к мировым вершинам ММА лежит через Киев и Теймура Рагимова. У которого, разумеется, свои соображения на этот счёт. На данный момент на счету Рагимова 8 поединков, в которых он одержал 7 побед (3 нокаутами, 2 приёмами, 2 по очкам) при одном поражении. О'Дрисколл также провёл 8 боёв, но одержал 6 побед (2 нокаутами, 2 приёмами, 2 по очкам) и потерпел 2 поражения.