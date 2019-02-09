"Манчестер Юнайтед" вступил в борьбу за Неймара
9 февраля 2019 16:05 194
Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" в летнее трансферное окно планирует приобрести бразильского нападающего французского "Пари-Сен-Жермен", передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Как сообщает "Спорт-экспресс", руководство английского клуба готово выкупить контракт Неймара за 231 миллион евро. Отметим, что действющее соглашение 27-летнего бразильца с "ПСЖ" рассчитано до лета 2022 года. Ранее он переехал во Францию за 222 миллиона евро из "Барселоны", что стало самой дорогой сделкой в истории футбола.
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