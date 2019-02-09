"Манчестер Юнайтед" вступил в борьбу за Неймара

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" в летнее трансферное окно планирует приобрести бразильского нападающего французского "Пари-Сен-Жермен", передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Как сообщает "Спорт-экспресс", руководство английского клуба готово выкупить контракт Неймара за 231 миллион евро. Отметим, что действющее соглашение 27-летнего бразильца с "ПСЖ" рассчитано до лета 2022 года. Ранее он переехал во Францию за 222 миллиона евро из "Барселоны", что стало самой дорогой сделкой в истории футбола.