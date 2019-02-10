Футболисты "Кальяри" не могли выехать на матч с "Миланом" из-за забастовки
Футболисты "Кальяри" не могли выехать в аэропорт на матч 23-го тура чемпионата Италии против "Милана" из-за забастовки фермеров. Как передает ТАСС, об этом сообщает итальянский портал Football Italia.
Бастующие фермеры, недовольные ценами на молоко, преградили дорогу футболистам клуба по пути в аэропорт Кальяри и требовали от игроков пропустить встречу с "Миланом" в знак солидарности. На призыв фермеров вышли генеральный директор "Кальяри" Марио Пассетти вместе с несколькими футболистами и повторили символическую акцию протеста, столкнув на землю фляги с молоком. После этого команда смогла выехать в аэропорт, но автобус прибыл с опозданием.
Встреча между "Миланом" и "Кальяри" состоится в субботу (начало - 23:30 по Баку). После 22 туров чемпионата Италии команда из Кальяри занимает 15-е место, набрав 21 очко.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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