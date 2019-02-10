Миланский "Интер" победил "Парму" в чемпионате Италии - ВИДЕО

10 февраля 2019 09:37

Футболисты миланского "Интера" на выезде нанесли поражение "Парме" в рамках 23-го тура чемпионата Италии со счетом 1:0. Единственный мяч на 79-й минуте забил аргентинский нападающий "нерадзурри" Лаутаро Мартинес, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Интер" набрал 43 очка и занимает третье место в серии А. "Парма" осталась на 12-й строчке с 29 баллами.

В другой встрече дня "Фиорентина" дома не смогла одолеть "Наполи". Матч завершился нулевой ничьей.

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Миланский

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