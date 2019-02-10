«Ливерпуль» забил «Борнмуту» три безответных мяча - ВИДЕО
10 февраля 2019 11:12 224
В матче 26-го тура английской премьер-лиги "Ливерпуль" на своем поле разгромил "Борнмут" со счетом 3:0, передает Day.Az со ссылкой на sovsport.ru.
У победителей встречи голами отметились Садьо Мане (24-я минута), Жоржиньо Вейналдум (34) и Мохамед Салах (48).
"Ливерпуль", потерпевший всего одно поражение в АПЛ, с 65 очками лидирует в турнирной таблице, а "Борнмут" расположился на 11- строчке, имея в активе 33 очка.
В следующем туре подопечные Юргена Клоппа 24 февраля на выезде сыграют с "Манчестер Юнайтед", а команда Эдди Хау днем ранее примет "Вулверхэмптон".
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