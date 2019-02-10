Хавбек «Реала» Модрич жестко раскритиковал одноклубника

10 февраля 2019 13:57

Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич жестко раскритиковал одноклубника Винисиуса Жуниора за ошибку в матче с "Атлетико", передает "Советский спорт".

Жуниор допустил оплошность в матче 23-го тура чемпионата Испании.

Как информирует Marca, в раздевалке Модрич на повышенных тонах яростно объяснял молодому игроку, как ему стоило повести себя в ситуации, когда он потерял мяч, после чего "Атлетико" сравнял счет.

За Жуниора вступился даже Карим Бензема, который заявил, что игрок итак уже получил много критики.

Стоит отметить, что матч "Реал" выиграл со счетом 3:1.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2019 Day.Az