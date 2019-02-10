Азербайджанская гимнастка завоевала золотую медаль в Польше - ФОТО

8-10 февраля в польском городе Сосновец при поддержке Международной федерации художественной гимнастики прошли соревнования "Международный зимний кубок в Сосновце-2019" по художественной гимнастике.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на турнире, в котором наряду с Польшей, приняли участие более 20 клубов Венгрии, Украины, Чехии, Словкии, Словении, Португалии, Болгарии, Израиля и Австрии, нашу страну представляла 8-летняя гимнастка Мина Аббасова.

Она поднялась на высшую ступень пьедестала почета в индивидуальных соревнованиях среди гимнастов 2010 года рождения и была удостоена золотой медали.

Отметим, что Мина Аббасова уже третий год на профессиональном уровне занимается в будапештском клубе "Rus RG Sport" под руководством судьи международной категории Любови Бернат и Инги Маджкус. И хотя на всех международных соревнованиях, в которых участвует с 5 лет, она представляла Венгрию, где работают ее родители, с августа прошлого года после XVII традиционного турнира за Кубок "Gracia", который прошел в Будапеште, Мина выступает под флагом Азербайджана.