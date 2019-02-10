Фалькао задумался об уходе из "Монако"
Нападающий "Монако" Радамель Фалькао готов рассмотреть возможность смены клубной прописки. Колумбиец хочет найти себе новый клуб для продолжения карьеры, однако на данный момент он не определился с потенциальным местом работы, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
При этом Фалькао наотрез исключает возвращение в мадридский "Атлетико", цвета которого защищал с 2011 по 2013 год. Как сообщает Спортбокс.Ru со ссылкой на Don Balon, причиной этому служит конфликт между колумбийцем и главным тренером "матрасников" Диего Симеоне.
Напомним, что Фалькао выступает в "Монако" с 2013 года. За время выступлений в клубе из Монте-Карло он провел 95 встреч, став автором 58 голов. Также он дважды отдавался в аренду - в "Манчестер Юнайтед" и "Челси".
В текущем сезоне "Монако" после 23 туров чемпионата Франции с 18 баллами занимает предпоследнюю, 19 строчку.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!