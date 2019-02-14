Историческое событие в Лиге Чемпионов УЕФА
14 февраля 2019 07:19 124
Система видеопомощи арбитрам (VAR) впервые была применена в Лиге чемпионов по футболу, передает Trend со ссылкой на ТАСС. Это произошло в первом матче 1/8 финала турнира "Аякс" (Нидерланды) - "Реал" (Испания).
Словенский судья Дамир Скомина обратился к VAR после просмотра эпизода с голом в ворота "Реала" в исполнении защитника "Аякса" Николаса Тальяфико на 38-й минуте при счете 0:0. В итоге гол был не засчитан из-за офсайда.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
13 февраля 23:30 452
УЕФА завел дела на "Манчестер Юнайтед" и "ПСЖ"
13 февраля 18:45 314
Новозеландский гимнаст: В Национальной арене гимнастики созданы прекрасные условия
13 февраля 09:35 492
«Зенит» проиграл «Фенербахче» в Лиге Европы - ВИДЕО
12 февраля 20:02 531
Азербайджанские пловцы вернулись из Турции с медалями
13 февраля 23:35
Девичья башня - в топ-5 самых романтичных мест СНГ
13 февраля 23:30
УЕФА завел дела на "Манчестер Юнайтед" и "ПСЖ"
13 февраля 23:30
Вот почему эти 5 предметов никогда нельзя носить в кошельке - ВИДЕО
13 февраля 23:28
Самый интересный проект Азнета возвращается в эфир - ФОТО
13 февраля 22:57
Azərbaycanda qızıl-gümüş bazarı bahalaşdı
-
13 Фев. 10:55 8 276
-
13 Фев. 11:40 7 512
-
13 Фев. 11:54 6 812
-
13 Фев. 16:09 6 551
-
13 Фев. 09:37 5 139