Историческое событие в Лиге Чемпионов УЕФА

Система видеопомощи арбитрам (VAR) впервые была применена в Лиге чемпионов по футболу, передает Trend со ссылкой на ТАСС. Это произошло в первом матче 1/8 финала турнира "Аякс" (Нидерланды) - "Реал" (Испания).

Словенский судья Дамир Скомина обратился к VAR после просмотра эпизода с голом в ворота "Реала" в исполнении защитника "Аякса" Николаса Тальяфико на 38-й минуте при счете 0:0. В итоге гол был не засчитан из-за офсайда.