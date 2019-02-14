«Реал Мадрид» выиграл у «Аякса» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов - ВИДЕО

Для победы "сливочным" пришлось серьезно постараться. Голландцы доминировали в первом тайме.

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА между амстердамским "Аяксом" и мадридским "Реалом" уже можно назвать историческим. На 38-й минуте защитник хозяев встречи Тальяфико забил гол в ворота "сливочных", но спустя две минуты арбитр Дамир Скомина его отменил. Решение судьи впервые в истории было основано на системе видеоповторов VAR.

Оказалось, что в момент удара Тальяфико его партнер по команде Тадич оказался в оффсайде. Своими действиями он помешал вратарю "Реала" Тибо Куртуа. Решение словенского орбитра - положение "вне игры", передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.

Весь первый тайм голландцы доминировали на поле и, казалось, победа может быть у них в руках, но отмененный гол сделал свое дело. Забить в первой половине игры им так и не удалось. А вот испанцы во втором тайме поднапряглись и на 60-й минуте встречи мяч в ворота соперника отправил Карим Бензема.

На 75-й минуте Хаким Зийех подарил надежду фанатам "Аякса". Нерес покатил мяч в центр, после чего Зийех замкнул ближний угол и отправил мяч в ворота прямо под рукой Куртуа, сравняв счет - 1:1.

Игра стала набирать настоящие обороты. Испанцы пошли в бой и на 87-й минуте встречи действующий обладатель титула смог поймать шанс в контратаке. Лукас Васкес понесся вперед после паса Луки Модрича и Марко Асенсио отправил победный мяч в ворота соперника.

Капитан "Реала" Серхио Рамос пропустит ответный мяч из-за желтой карточки, полученной в конце игры.

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