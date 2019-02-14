«Тоттенхэм» разгромил «Боруссию» в матче плей-офф Лиги чемпионов - ВИДЕО
14 февраля 2019 10:35 89
В первом матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов английский "Тоттенхэм" на своём поле разгромил немецкую "Боруссию" со счётом 3:0, передает Day.Az со ссылкой на rt.com.
Забитыми мячами в составе победителей отметились форварды Сон Хын Мин и Фернандо Льоренте, а также защитник Ян Вертонген.
Ответный поединок команд состоится 5 марта в Дортмунде. Победитель по сумме двух встреч выйдет в четвертьфинал ЛЧ.
Ранее сообщалось, что в матче между голландским "Аяксом" и испанским "Реалом" впервые в рамках Лиги чемпионов была использована система видеопомощи арбитрам.
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