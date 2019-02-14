Новый тренер назвал главную проблему сборной Азербайджана

Приятно начинать наш путь в Загребе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, об этом новоназначенный главный тренер Азербайджана по футболу Никола Юрчевич сказал сайту novilist.hr в связи с матчем против сборной Ховартии 21 марта в рамках отборочного тура к Евро-2020.

Хорватский специалист оценил шансы в группе в отборочном матче к Евро-2020: "Понятное дело, что у каждой команды в группе есть свои желания. Хорватия абсолютный фаворит группы и мы не можем не оценивать эту команду высоко. Мы же будем искать шанс, чтобы удивить вас. Почему бы Азербайджану не завоевать пропуск на чемпионат Европы? Естественно, нужно надеяться на это, разве нет?"

Новый главный тренер рассказал и о главной проблеме сборной Азербайджана: "Я просмотрел несколько игр сборной и "Карабаха", и "Нефтчи", где играет большинство игроков. Здесь есть очень хорошие игроки. Однако все еще в команде существует проблема из-за отсутствия большого выбора".

Отметим, что Никола Юрчевич 11 февраля был назначен главным тренером сборной Азербайджана.