Лев Яшин признан лучшим вратарем в истории футбола - ВИДЕО

Льва Яшина признали лучшим вратарем в истории мирового футбола! Легендарный советский голкипер возглавил новый рейтинг журнала France Football.

Он обогнал сразу двух чемпионов мира - англичанина Гордона Бэнкса и итальянца Дино Дзоффа. Последнего, кстати, как раз сравнивали с Яшиным и называли даже его итальянской версией.

Несмотря на это, Лев Яшин до сих пор является единственным вратарем в истории, получившим "Золотой мяч". Обычно его вручают нападающим, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

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