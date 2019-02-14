Лев Яшин признан лучшим вратарем в истории футбола - ВИДЕО
14 февраля 2019 11:35 224
Льва Яшина признали лучшим вратарем в истории мирового футбола! Легендарный советский голкипер возглавил новый рейтинг журнала France Football.
Он обогнал сразу двух чемпионов мира - англичанина Гордона Бэнкса и итальянца Дино Дзоффа. Последнего, кстати, как раз сравнивали с Яшиным и называли даже его итальянской версией.
Несмотря на это, Лев Яшин до сих пор является единственным вратарем в истории, получившим "Золотой мяч". Обычно его вручают нападающим, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
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