Любовь вернула гимнаста под флаг Азербайджана - ФОТО

В ближайшие выходные в Баку на Национальной гимнастической арене пройдет Кубок мира по прыжкам на батуте и тамблингу, в котором примут участие спортсмены из 31-й страны, в том числе и пять представителей Азербайджана.

Одним из участников престижных соревнований, на которых будут разыгрываться лицензионные очки для попадания на Олимпиаду, станет наш батутист Олег Пиунов. Он вернулся в сборную Азербайджана после годичного отсутствия.

О причинах, побудивших 26-летнего спортсмена уехать из Баку и заставивших его затем вернуться, о подготовке к Кубку мира, о тренерской работе и многом другом Олег рассказал haqqin.az, передает Day.Az.

"Кубок мира совсем скоро. После перерыва длиною в год в полной мере набрать форму мне пока не удалось, но мы к этому стремимся, - говорит спортсмен. - Раньше я выступал и в индивидуальных соревнованиях, и в синхронных прыжках с Ильей Гришуниным. На ближайшем Кубке мира буду участвовать только в индивидуальном турнире. Нагрузки чуть меньше, но тоже тяжело.

Учитывая перерыв, который у меня был, рассчитываю на Кубке мира просто выступить без срывов. Сделать до конца комбинацию - это уже было бы неплохо".

Самый лучший результат Олега Пиунова в индивидуальных соревнованиях - 5-е место на чемпионате Европы. Это выступление является лучшим не только для самого спортсмена, но и для всего Азербайджана. При этом в парных выступлениях, которые, в отличие от индивидуальных, не входят в олимпийскую программу, самым успешным показателем дуэта Пиунов-Гришунин является бронза Кубка мира 2014 года в Португалии.

"Конечно, хотелось бы добиться в будущем еще более высоких результатов. Но, как говорится, мы предполагаем, а Бог располагает. Посмотрим, как получится. Буду ли я позднее вновь выступать в паре? Это зависит от решения нашего главного тренера Владимира Шуликина.

Шансы попасть на Олимпиаду у нас есть. Система отбора улучшилась, а Федерация гимнастики Азербайджана хорошо поработала и получила право принять два Кубка мира. То есть два отбора на Олимпийские Игры-2020 пройдут у нас, а дома, как известно, и стены помогают".

И все же почему Олег покинул Азербайджан, уехав в родной Краснодар и фактически потеряв год спортивной карьеры?

"Причина моего отъезда была сугубо личная, - объясняет он. - Это было связано с родителями. И я бы не хотел много говорить на эту тему. В Краснодаре я не тренировался, но полностью от спорта не отошел - работал в краевой Федерации гимнастики. Однако позднее принял решение вернуться в Азербайджан...".

Олег смотрит на присоединившуюся к нашему разговору экс-гимнастку сборной Азербайджана, а ныне тренера Нигяр Мирзоеву.

"После двухлетнего перерыва в наших отношениях мы с Никой вновь начали общаться. Она была в Баку, я - в Краснодаре. Общались только виртуально. Все больше и больше... И в итоге пришли к решению, что расстояния между нами быть не должно. Было решено, что будет лучше, если я вернусь в Баку. То есть можно сказать, что мое возвращение в Азербайджан связано с Нигяр".

Нигяр Мирзоева уже девять лет работает тренером по художественной гимнастике в Национальной гимнастической арене. Там они с Олегом и познакомились.

"Это было 7 февраля 2015 года", - вспоминают оба.

На просьбу охарактеризовать Олега как человека и спортсмена Нигяр отвечает, не задумываясь:

"Я вам так скажу: если он столько времени меня терпит, то он просто золотой человек (улыбается). Я знаю, что у меня характер не ахти какой хороший. Но у Олега получается.

Что касается спортивных качеств, то я в батуте не очень сильно понимаю. Это совершенно не мой вид спорта, но для меня Олег - очень большой умница и молодец. Когда он выходит на соревнования, то, конечно, испытываю большое волнение. Я знаю, что он тоже иногда переживает, волнуется перед большими стартами. На мне это тоже сказывается, естественно.

Мне хочется, чтобы на ближайшем Кубке мира он отпрыгал без ошибок. Он это сделает, я знаю. Все будет хорошо! Конечно, мне хочется, чтобы Олег вышел в финал. Я знаю, что он способен на это. Я вижу, как он тренируется, как выкладывается...".

"Ника мечтает, а я реально смотрю на вещи", - улыбаясь, рассуждает Олег, стараясь не слишком завышать планку ожиданий от его выступления после годичного простоя.

"Нет, дело не в мечтах, - парирует Нигяр. - Просто я знаю, насколько этот человек отдает себя тренировкам. Поэтому думаю, что на соревнованиях все будет хорошо. У него был большой перерыв. Он успел отдохнуть, и сейчас с новыми силами встанет на сетку и прыгнет в финал!"

Пара планирует сыграть свадьбу, но позднее - когда график выступлений, тренировок и мероприятий будет менее плотным.

"В этом году у меня четыре Кубка мира, а также чемпионат мира", - говорит Пиунов.

"А у меня семь крупных спортивных мероприятий, не считая локальных соревнований, и плюс поездки за границу в качестве судьи, - сообщает бывшая гимнастка, которая, помимо тренерской деятельности, также занимается организационной работой во время всех соревнований на Национальной гимнастической арене. - Поэтому на данный момент мы чисто физически не успеваем подготовиться к свадьбе".

"Но все будет хорошо!", - уверен Олег. Он тоже тренирует юных спортсменов и признается, что тренерская работа нравится ему даже больше.

"Тренировать - это, наверное, самое любимое мое занятие. До моего отъезда из Баку у меня было много подопечных. Группа в спортобществе "Оджаг" состояла примерно из 25 человек. Сейчас Федерация назначила меня тренером сборной, и передо мной поставлена задача готовить 10 спортсменов. Эти дети в шаге от сборной. В 2021 году в Баку пройдет чемпионат мира по прыжкам на батуте. На нем будут выступать юные спортсмены, начиная с 11 лет и старше. И сейчас моя главная цель - подготовить спортсменов для участия в этом чемпионате мира.

Интерес к прыжкам на батуте в Азербайджане, конечно, не такой, как, к примеру, к художественной гимнастике, но он есть. И мы стараемся, чтобы этот интерес становился все больше и больше.

Совмещать спортивную и тренерскую карьеру непросто. Но если правильно распределить нагрузку, то можно справиться. Я пока не решил, как долго я еще буду выступать. Но, конечно, в будущем планирую сосредоточиться на тренерской работе".

Краснодарский край, откуда родом Олег Пиунов, считается центром развития прыжков на батуте в России. По мнению спортсмена, из-за больших традиций батут в Краснодаре является более массовым видом спорта, чем в Баку, но условий, как на Национальной гимнастической арене, там нет.

"Сложно сравнивать условия здесь и там. Потому что в Азербайджане развитием прыжков на батуте занимается Федерация всей страны, а в Краснодаре - краевая федерация. Детей в секциях там больше. Потому что в Краснодарском крае прыжки на батуте развиваются очень давно, и они очень популярны. Только в самом городе Краснодаре шесть или даже больше спортивных залов. В Баку их меньше. Но при этом такого зала, как на Национальной гимнастической арене, в котором мы тренируемся, в Краснодаре, конечно, нет".