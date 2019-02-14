Дикая радость Неймара после голов «ПСЖ» - ВИДЕО

Неймар смотрел первый матч с "МЮ" в 1/8 финала ЛЧ дома - форвард "ПСЖ" продолжает восстановление после травмы, и лишние передвижения и перелеты ему не к чему, передает Day.Az со ссылкой на sports.ru.

Бразилец очень страстно радовался голам парижан: после первого прыгал на здоровой левой ноге, а после мяча Мбаппе громко заорал и повторил фирменное празднование Килиана.

Вторую игру в Париже (6 марта) Неймар тоже пропустит, но может восстановиться к четвертьфиналу - в Манчестере его партнеры сделали все, чтобы у бразильца была хорошая мотивация как можно быстрее вернуться.

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