Аргентина, Чили и Уругвай подадут совместную заявку на проведение ЧМ-2030
Президенты Аргентины, Чили, Парагвая и Уругвая решили представить совместную заявку на организацию чемпионата мира по футболу в 2030 году. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, говорится в сообщении пресс-службы президента Аргентины Маурисио Макри.
"Президенты Аргентины, Чили, Парагвая и Уругвая решили представить свою совместную кандидатуру на организацию Чемпионата мира по футболу в 2030 году. Президенты через четыре соответствующих футбольных ассоциации решили высказать FIFA общую позицию по празднованию 100-летия первого чемпионата мира, который прошел в Уругвае в 1930 году", - говорится в сообщении.
Первый чемпионат мира среди национальных футбольных сборных, самостоятельно организованный Международной федерацией футбола, прошел в столице Уругвая Монтевидео в июле 1930 года. Тогда для проведения мероприятия был построен стадион на 90 тысяч зрителей.
В прошлом году министр спорта Уругвая Фернандо Касерес заявлял, что страна хочет отметить 100-летний юбилей чемпионатов мира организацией ЧМ-2030, однако у нее нет возможности сделать это в одиночку, поэтому к участию в заявке были приглашены Парагвай и Аргентина. В четверг в заявке согласилась участвовать и Чили.
Касерес также заявлял ранее, что надеется на поддержку России в процессе заявки.
В прошлом году в России матчи чемпионата мира проходили с 14 июня по 15 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Сочи и Волгограде.
Следующий чемпионат мира по футболу пройдет в Катаре в 2022 году.
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