Китайский батутист: Национальная арена гимнастики в Баку - арена олимпийского уровня

Национальная арена гимнастики в Баку является ареной олимпийского уровня. Об этом, как передает Day.Az, сказал Trend китайский батутист Гао Лей.

Гимнаст также отметил, что полностью готов к Кубку мира по прыжкам на батуте и тамблингу (прыжки на акробатической дорожке), который пройдет 16-17 февраля в Баку.

"На этом Кубке мира примут участие сильные гимнасты. Все, что я могу сделать, это выложиться на полную", - сказал Гао Лей.

Он подчеркнул, что самым сложным соревнованием в своей карьере считает Чемпионат мира по прыжкам на батуте 2013 года.

"Это был первый чемпионат мира в моей карьере и я очень хотел выиграть", - отметил он.

Далее Гао Лей сказал, что считает самыми сильными российскую, белорусскую, японскую, португальскую и французскую команды.

"На прошлогоднем чемпионате мира они выступили очень хорошо", - сказал гимнаст.

Отметим, что первый в этом году Кубок мира по прыжкам на батуте и тамблингу пройдет 16-17 февраля в Баку.

Ожидается, что в Кубке примут участие около 300 гимнастов из 31 страны.

На этом Кубке будут соревноваться такие олимпийские звезды, как Владислав Гончаров, Розанна Макленан, Джейсон Бурнет, Донг Донг, Лей Гао, Дмитрий Ушаков и Бриони Пейдж.

Азербайджан на этом Кубке в индивидуальной программе прыжков представит Вероника Земляная, в индивидуальной и синхронной программах прыжков среди мужчин - Руслан Агамиров, Илья Гришунин, Олег Пиунов, а на акробатической дорожке - Михаил Малкин.

Отметим, что в 2019 и 2020 годах пройдет восемь Кубков мира по прыжкам на батуте, квалифицирующие на Олимпийские игры в Токио, а в Баку пройдут два из этих кубков.

В прошлом году в Баку проходил чемпионат Европы по прыжкам на батуте с участием 26 стран, а в 2016 и 2017 годах были организованы Кубки мира.