Флойд Мэйвезер проведет показательный бой за $10 млн

Бывший чемпион мира среди боксеров-профессионалов в пяти весовых категориях Флойд Мэйвезер в очередной раз готов вернуться на ринг, чтобы заработать. По словам самого экс-чемпиона, у него есть много предложений, а самое конкретное пришло из Японии: за бой там американец получит 10 млн долларов, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В последнее время Мэйвезер-младший боксирует исключительно за деньги и, как правило, откликается на запросы тех, кто не может нанести урон ни ему самому, ни его звездному имиджу.

Так он выиграл в шоу-поединке по правилам бокса у известного бойца ММА из Ирландии Конора Макгрегора, а недавно встречался с японским кикбоксером Теншиной Насукавой и также победил.

Теперь Мэйвезер-младший намерен провести еще один поединок в Стране Восходящего солнца с неназванным бывшим японским боксером, сообщает Tofight.Ru. Условия боя предусматривают три раунда по правилам бокса и чек для американца на миллион больше, чем в случае с Насукавой.