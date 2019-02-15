Флойд Мэйвезер проведет показательный бой за $10 млн
Бывший чемпион мира среди боксеров-профессионалов в пяти весовых категориях Флойд Мэйвезер в очередной раз готов вернуться на ринг, чтобы заработать. По словам самого экс-чемпиона, у него есть много предложений, а самое конкретное пришло из Японии: за бой там американец получит 10 млн долларов, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
В последнее время Мэйвезер-младший боксирует исключительно за деньги и, как правило, откликается на запросы тех, кто не может нанести урон ни ему самому, ни его звездному имиджу.
Так он выиграл в шоу-поединке по правилам бокса у известного бойца ММА из Ирландии Конора Макгрегора, а недавно встречался с японским кикбоксером Теншиной Насукавой и также победил.
Теперь Мэйвезер-младший намерен провести еще один поединок в Стране Восходящего солнца с неназванным бывшим японским боксером, сообщает Tofight.Ru. Условия боя предусматривают три раунда по правилам бокса и чек для американца на миллион больше, чем в случае с Насукавой.
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