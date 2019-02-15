Олимпийская чемпионка: У всех гимнастов на Кубке мира в Баку одинаковые шансы на победу

Все гимнасты, которые примут участие в Кубке мира по прыжкам на батуте и тамблингу (прыжки на акробатической дорожке) в Баку, имеют одинаковые шансы на победу, сказала Trend канадская гимнастка и двукратная олимпийская чемпионка Розанна Макленнан.

"Я думаю, что у каждого есть потенциал, чтобы выиграть. Я просто собираюсь полностью выложиться ", - отметила гимнастка.

Далее гимнастка сказала, что основной целью является получить квалификацию на Олимпийские игры-2020 в Токио.

Макленнан подчеркнула, что подготовка к Кубку мира идет очень хорошо, и чувствует она себя прекрасно.

Она также отметила, что считает Чемпионат мира по прыжкам на батуте 2015 года и Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро 2016 года самыми сложными соревнованиями в своей карьере.

По мнению Макленнан, самыми сильными являются китайская, российская, белорусская и британская команды.

Отметим, что первый в этом году Кубок мира по прыжкам на батуте и тамблингу пройдет 16-17 февраля в Баку. В Кубке примут участие около 300 гимнастов из 31 страны..

На этом Кубке будут соревноваться такие олимпийские звезды, как Владислав Гончаров, Розанна Макленан, Джейсон Бурнет, Донг Донг, Лей Гао, Дмитрий Ушаков и Бриони Пейдж.

Азербайджан на этом Кубке в индивидуальной программе прыжков представит Вероника Земляная, в индивидуальной и синхронной программах прыжков среди мужчин - Руслан Агамиров, Илья Гришунин, Олег Пиунов, а на акробатической дорожке - Михаил Малкин.

Отметим, что в 2019 и 2020 годах пройдет шесть кубков мира по прыжкам на батуте, квалифицирующие на Олимпийские игры в Токио, а в Баку пройдут два из этих кубков. В квалификацию попадут лучшие четыре результата из этих шести.

В прошлом году в Баку проходил Чемпионат Европы по прыжкам на батуте с участием 26 стран, а в 2016 и 2017 годах были организованы Кубки мира.