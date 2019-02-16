В Национальной арене гимнастики состоялась церемония открытия Кубка мира по прыжкам на батуте и тамблингу - ФОТО

В субботу в Баку в Национальной арене гимнастики состоялась церемония открытия Кубка мира по прыжкам на батуте и тамблингу. Прошел парад флагов стран, участвующих в Кубке мира. Прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

Первый в этом году Кубок мира по прыжкам на батуте и тамблингу пройдет 16-17 февраля в Баку. В Кубке мира принимают участие свыше 160 гимнастов из 30 стран.

На этом Кубке будут соревноваться такие олимпийские звезды, как Владислав Гончаров, Розанна Макленан, Джейсон Бурнет, Донг Донг, Лей Гао, Дмитрий Ушаков и Бриони Пейдж.

Азербайджан на этом Кубке в индивидуальной программе прыжков представляет Вероника Земляная, в индивидуальной и синхронной программах прыжков среди мужчин - Руслан Агамиров, Илья Гришунин, Олег Пиунов, а на акробатической дорожке - Михаил Малкин.

Day.Az со ссылкой на информагентство Trend представляет читателям фоторепортаж с церемонии открытия Кубка мира.