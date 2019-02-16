В Баку проходит первый день соревнований Кубка мира по прыжкам на батуте и тамблингу - ФОТО

В субботу в Баку в Национальной арене гимнастики проходит первый день соревнований Кубка мира по прыжкам на батуте и тамблингу, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В первый день пройдут квалификационные соревнования среди мужчин и женщин в индивидуальной и синхронной программе по прыжкам на батуте и квалификация среди мужчин по прыжкам на акробатической дорожке (тамблинг).

Первый в этом году Кубок мира по прыжкам на батуте и тамблингу пройдет 16-17 февраля в Баку. В Кубке принимают участие свыше 160 гимнастов из 30 стран.

На этом Кубке будут соревноваться такие олимпийские звезды, как Владислав Гончаров, Розанна Макленан, Джейсон Бурнет, Донг Донг, Лей Гао, Дмитрий Ушаков и Бриони Пейдж.

Азербайджан на этом Кубке в индивидуальной программе прыжков представляет Вероника Земляная, в индивидуальной и синхронной программах прыжков среди мужчин - Руслан Агамиров, Илья Гришунин, Олег Пиунов, а на акробатической дорожке - Михаил Малкин.

Отметим, что в 2019 и 2020 годах пройдет шесть кубков мира по прыжкам на батуте, квалифицирующие на Олимпийские игры в Токио, а в Баку пройдут два из этих кубков. В квалификацию попадут лучшие четыре результата из этих шести.

В прошлом году в Баку проходил Чемпионат Европы по прыжкам на батуте с участием 26 стран, а в 2016 и 2017 годах были организованы Кубки мира.