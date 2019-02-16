Посол Бразилии: Кубок мира по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку – важная инициатива

Кубок мира по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку - важная инициатива. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам в кулуарах соревнований посол Бразилии в Азербайджане Мануэль Адальберто Карлос Монтенегро Лопес да Крус.

"Я вижу, что мероприятие очень хорошо организовано. Здесь много молодых талантов, все они - молодые спортсмены. Проводимые в Баку соревнования значимая инициатива. Из Бразилии на этих соревнованиях участвует небольшая, но высокоуровневая команда. У нас есть две гимнастки-медалистки, которые будут соревноваться сегодня днем. Мы возлагаем на них большие надежды", - сказал дипломат.

Далее, посол отметил, что он намерен приложить максимум усилий в целях развития спортивных отношений между Азербайджаном и Бразилией.

"Я уже встретился с министром спорта Азербайджана: у наших стран есть соглашение о сотрудничестве в области спорта. Я нахожусь в контакте с Федерацией футбола в Бразилии, и она хотела бы предложить показательные матчи азербайджанских футбольных команд против профессиональных команд в штате Парана. Парана - один из 27 штатов Бразилии, возможно, что он не так хорошо известен, как Сан-Паулу, Рио-де , но здесь очень хороший уровень жизни и на высоком уровне развит футбол. Мы могли бы сотрудничать в сфере развития отношений в области футбола, и должны начать с этого", - сказал Лопес да Крус.

Однако, по словам посла Бразилии, более неотложная цель - оказать максимальную помощь тем, кто занимается бразильским национальным боевым искусством - капоэйра в Азербайджане.

"У вас в Азербайджане очень сильная федерация капоэйры, и имеется большой интерес к этому виду спорта. Сотни людей, почти всех возрастов, проявляют интерес к этому единоборству, и, я весьма тронут таким вниманием. Некоторые, занимающиеся этим видом единоборства хотели бы изучить португальский язык. Мы собираемся встретиться с занимающимся капоэйра, и у нас для них приготовлен сюрприз. И, конечно же, с этого момента наши страны будут активно сотрудничать и в этой области", - сказал дипломат.

Далее, посол отметил, что в Азербайджане всегда проводятся мероприятия на высоком уровне.

"Я с нетерпением жду других турниров, которые вы будете проводить в течение года. Спорт - это международный язык понимания, братства, который мы должны продвигать, чтобы объединить наши народы. Контакты между людьми - это одна из областей, над которой наши правительства согласились работать. Эти контакты включают также и такую сферу как спорт. Я надеюсь, что смогу внести вклад в это дело. У вас отличный посол в Бразилии, и он также ведет замечательную работу. Я думаю, что мы вместе сделаем хорошую работу", - сказал дипломат.

Отметим, что в субботу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал первый день соревнований Кубка мира по прыжкам на батуте и тамблингу.

В первый день пройдут квалификационные соревнования среди мужчин и женщин в индивидуальной и синхронной программе по прыжкам на батуте и квалификация среди мужчин по прыжкам на акробатической дорожке (тамблинг).

В Кубке принимают участие около 200 гимнастов из 30 стран.

На этом Кубке будут соревноваться такие олимпийские звезды, как Владислав Гончаров, Розанна Макленан, Джейсон Бурнет, Донг Донг, Лей Гао, Дмитрий Ушаков и Бриони Пейдж.

Азербайджан на этом Кубке в индивидуальной программе прыжков представляет Вероника Земляная, в индивидуальной и синхронной программах прыжков среди мужчин - Руслан Агамиров, Илья Гришунин, Олег Пиунов, а на акробатической дорожке - Михаил Малкин.

Отметим, что в 2019 и 2020 годах пройдет шесть кубков мира по прыжкам на батуте, квалифицирующие на Олимпийские игры в Токио, а в Баку пройдут два из этих кубков. В квалификацию попадут лучшие четыре результата из этих шести.

В прошлом году в Баку проходил Чемпионат Европы по прыжкам на батуте с участием 26 стран, а в 2016 и 2017 годах были организованы Кубки мира.