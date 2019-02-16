Российский тренер: В Национальной арене гимнастики в Баку созданы великолепные условия

Не устаю удивляться гостеприимности азербайджанского народа. Об этом, как передает Day.Az, сказала Trend в субботу тренер российской сборной по тамблингу Светлана Скакун после выступления своих подопечных на Кубке мира по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку.

"Мы второй раз в Баку, и я не устаю удивляться гостеприимности вашего народа, открытости, готовности в любой ситуации прейти на помощь", - сказала Скакун.

Российский тренер отметила, что участников соревнований, выступающих на акробатической дорожке - немного, однако конкуренция среди них достойная.

Скакун отметила, что организация Кубка мира в Баку выше всяких похвал.

"В Национальной арене гимнастики в Баку созданы великолепные условия. В Азербайджане делается все для развития гимнастики", - добавила Скакун.

Говоря о выступлении российских гимнастов, российский тренер отметила, что ожидала большего.

"Честного говоря, я ждала большего от сегодняшнего дня, однако есть еще завтрашний день. Мы хотели показать в Баку две новых комбинации, но получится или нет, пока незнаем, выполняли их дома. Но, совсем другое дело выполнить их в обстановке соревнований", - сказала российский тренер.

Первый в этом году Кубок мира по прыжкам на батуте и тамблингу пройдет 16-17 февраля в Баку. В Кубке принимают участие более 160 гимнастов из 30 стран.

На этом Кубке будут соревноваться такие олимпийские звезды, как Владислав Гончаров, Розанна Макленан, Джейсон Бурнет, Донг Донг, Лей Гао, Дмитрий Ушаков и Бриони Пейдж.

Азербайджан на этом Кубке в индивидуальной программе прыжков представляет Вероника Земляная, в индивидуальной и синхронной программах прыжков среди мужчин - Руслан Агамиров, Илья Гришунин, Олег Пиунов, а на акробатической дорожке - Михаил Малкин.

Отметим, что в 2019 и 2020 годах пройдет шесть кубков мира по прыжкам на батуте, квалифицирующие на Олимпийские игры в Токио, а в Баку пройдут два из этих кубков. В квалификацию попадут лучшие четыре результата из этих шести.

В прошлом году в Баку проходил Чемпионат Европы по прыжкам на батуте с участием 26 стран, а в 2016 и 2017 годах были организованы Кубки мира.