Интересные моменты Кубка мира по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку - ФОТОРЕПОРТАЖ

В субботу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал Кубок мира по прыжкам на батуте и тамблингу. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В первый день проходят квалификационные соревнования среди мужчин и женщин в индивидуальной и синхронной программе по прыжкам на батуте и квалификация среди мужчин по прыжкам на акробатической дорожке (тамблинг).

Первый в этом году Кубок мира по прыжкам на батуте и тамблингу продлится до 17 февраля. В Кубке принимают участие свыше 160 гимнастов из 30 стран.

Соревнование собрало на одной площадке таких олимпийских звезд, как Владислав Гончаров, Розанна Макленан, Джейсон Бурнет, Донг Донг, Лей Гао, Дмитрий Ушаков и Бриони Пейдж.

Азербайджан на этом Кубке представляют Вероника Земляная, Руслан Агамиров, Илья Гришунин, Олег Пиунов и Михаил Малкин.

Отметим, что в 2019 и 2020 годах пройдет шесть кубков мира по прыжкам на батуте, квалифицирующие на Олимпийские игры в Токио, а в Баку пройдут два из этих кубков. В квалификацию попадут лучшие четыре результата из этих шести.

Trend представляет читателям интересные моменты первого дня Кубка мира по прыжкам на батуте и тамблингу.