Португальский гимнаст: Кубок мира в Баку организован очень хорошо

Кубок мира по прыжкам на батуте и тамблингу (прыжки на акробатической дорожке) в Баку организован весьма профессионально. Об этом, как передает Day.Az, сказал Trend португальский гимнаст Диего Ганчиньо.

"Я всегда рад вернуться в Баку. Это особенное место для меня, и я всегда ощущаю себя здесь весьма счастливо. Чемпионат мира организован весьма профессионально, как и все соревнования, которые проводятся в Азербайджане", - сказал гимнаст.

Далее гимнаст отметил, что это первый Кубок сезона, поэтому все очень взволнованы.

"Это хорошее начало. Я надеюсь, что мы получим квалификацию на Олимпийские игры-2020 в Токио. У нас сильная команда ", - отметил Ганчиньо.

Отметим, что сегодня стартовал первый в этом году Кубок мира по прыжкам на батуте и тамблингу. В Кубке принимают участие свыше 160 гимнастов из 30 стран.

Азербайджан на этом Кубке в индивидуальной программе прыжков представляет Вероника Земляная, в индивидуальной и синхронной программах прыжков среди мужчин - Руслан Агамиров, Илья Гришунин, Олег Пиунов, а на акробатической дорожке - Михаил Малкин.

Отметим, что в 2019 и 2020 годах пройдет шесть кубков мира по прыжкам на батуте, квалифицирующие на Олимпийские игры в Токио, а в Баку пройдут два из этих кубков. В квалификацию попадут лучшие четыре результата из этих шести.

В прошлом году в Баку проходил Чемпионат Европы по прыжкам на батуте с участием 26 стран, а в 2016 и 2017 годах были организованы Кубки мира.