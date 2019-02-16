Посол Чехии в Азербайджане встретился с гимнастами в рамках Кубка мира по прыжкам на батуте и тамблингу - ФОТО

Посол Чешской Республики в Азербайджане Милан Экерт в рамках проходящего в Национальной арене гимнастики в Баку Кубка мира по прыжкам на батуте и тамблингу встретился со спортсменами.

Первый в этом году Кубок мира по прыжкам на батуте и тамблингу пройдет 16-17 февраля в Баку. В Кубке мира принимают участие свыше 160 гимнастов из 30 стран.

На этом Кубке будут соревноваться такие олимпийские звезды, как Владислав Гончаров, Розанна Макленан, Джейсон Бурнет, Донг Донг, Лей Гао, Дмитрий Ушаков и Бриони Пейдж.

Азербайджан на этом Кубке в индивидуальной программе прыжков представляет Вероника Земляная, в индивидуальной и синхронной программах прыжков среди мужчин - Руслан Агамиров, Илья Гришунин, Олег Пиунов, а на акробатической дорожке - Михаил Малкин.