"Формула-1" в Баку привлекает все больше маршалов

Успешное проведение гонок "Формула 1" в Азербайджане заметно повысило интерес местных и зарубежных маршалов. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал глава Бакинского клуба маршалов Операционной компании Бакинского городского кольца (Baku City Circuit) Чингиз Мехтиев.

Мехтиев отметил, что ежегодно число желающих стать маршалами растет: "Если в прошлом году маршалами хотели стать 1603 человека, то в этом году их число составило 2445 человек. Это очень отрадно, и мы гордимся этим".

Отметим, что сегодня состоялась встреча маршалов, осуществляющих деятельности в составе Операционной компании Бакинского городского кольца, на которой обсуждались итоги года, выполнение согласно плану тренингов, стартовавших в начале февраля для порядка 1300 маршалов, изменения, произошедшие в регламенте для сезона "Формула 1" 2019 года, а также вопросы проведения в дальнейшем в более совершенной форме Гран При Азербайджана "Формула 1".

В мероприятии приняло участие 100 руководящих маршалов.

Для информации сообщим, что если в 2016 году тренинги проводились иностранными маршалами, то уже с 2017 года этими тренингами руководят местные маршалы.

"Формула 1" - мировой чемпионат кольцевых гонок на автомобилях без крыльев с открытыми колесами.

Гонки автомобилей "Формула 1" - одни из самых популярных, высокотехнологичных и дорогих состязаний.

Каждый год проходит Чемпионат мира "Формулы 1", который состоит из отдельных этапов или Гран-при.

13 мая 1950 года в английском Сильверстоуне состоялась первая гонка первого чемпионата "Формулы 1".

Напомним, что в этом году уже четвертые гонки "Формула 1" пройдут в Баку 26-28 апреля