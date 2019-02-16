Посол Мексики: У Азербайджана большой опыт в проведении спортивных соревнований

Азербайджан обладает большим опытом в организации спортивных соревнований. Об этом, как передает Day.Az, сказал Trend посол Мексики в Азербайджане Хуан Родриго Лабардини Флорес.

Посол отметил, что в Азербайджане до сих пор проводились такие важные спортивные мероприятия, как "Европейские игры 2015", "Исламские игры солидарности 2017" и другие состязания.

"Сегодня в Баку проводится Кубок мира по прыжкам на батуте и тамблингу (прыжки на акробатической дорожке). Мексиканская команда также принимает участие в этих соревнованиях. Они сделают все возможное, чтобы получить квалификацию на Олимпийские игры-2020 в Токио", - сказал посол.

Флорес также подчеркнул, что за последние годы отношения между двумя странами значительно улучшились.

"Посольство Мексики открылось в Азербайджане в 2014 году. Средний товарооборот между странами в 2014 году был равен всего 1,04 миллиона долларов. В 2017 году товарооборот достиг 20 миллионов долларов, в 2018 году - 25 миллионов долларов", - подчеркнул посол.

Как отметил Флорес, это свидетельствует о том, что роль посольства в расширении торговых связей между Азербайджаном и Мексикой велика.

Посол также отметил, что, что стороны стремятся развивать не только политические, экономические и культурные отношения, но также связи в сфере спорта.

"Мы хотим расширить сотрудничество в сфере спорта с Азербайджаном, где очень хорошо развиты такие виды спорта, как гимнастика, борьба, тхэквондо, и есть много возможностей для расширения этих отношений", - пояснил Флорес.

Отметим, что в субботу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал первый день соревнований Кубка мира по прыжкам на батуте и тамблингу.

В первый день пройдут квалификационные соревнования среди мужчин и женщин в индивидуальной и синхронной программе по прыжкам на батуте и квалификация среди мужчин по прыжкам на акробатической дорожке (тамблинг).

В Кубке принимают участие около 200 гимнастов из 30 стран.

На этом Кубке будут соревноваться такие олимпийские звезды, как Владислав Гончаров, Розанна Макленан, Джейсон Бурнет, Донг Донг, Лей Гао, Дмитрий Ушаков и Бриони Пейдж.

Азербайджан на этом Кубке в индивидуальной программе прыжков представляет Вероника Земляная, в индивидуальной и синхронной программах прыжков среди мужчин - Руслан Агамиров, Илья Гришунин, Олег Пиунов, а на акробатической дорожке - Михаил Малкин.

Отметим, что в 2019 и 2020 годах пройдет шесть кубков мира по прыжкам на батуте, квалифицирующие на Олимпийские игры в Токио, а в Баку пройдут два из этих кубков. В квалификацию попадут лучшие четыре результата из этих шести.

В прошлом году в Баку проходил Чемпионат Европы по прыжкам на батуте с участием 26 стран, а в 2016 и 2017 годах были организованы Кубки мира.