Американский гимнаст: Национальная арена гимнастики в Баку для меня одна из самых любимых

Национальная арена гимнастики в Баку для меня является одной из самых любимых гимнастических арен. Об этом, как передает Day.Az, сказал в субботу Trend американский гимнаст Алексей Шостак.

"В четвертый раз приезжаю в ваш город. Национальная арена гимнастики в Баку одна из самых любимых. Отмечу, что очень нравится архитектура города, исторические здания, всегда сюда приезжаю с удовольствием. В Баку живут доброжелательные и очень гостеприимные люди", - сказал Шостак.

Говоря о своем выступление на Кубке мира Алексей Шостак отметил, что мог бы выступить лучше, и в следующий раз обязательно постарается продемонстрировать более высокие результаты.

"На сравнительно невысокие результаты в ходе выступления повлиял долгий перелет и смена часовых поясов", - добавил гимнаст.

Первый в этом году Кубок мира по прыжкам на батуте и тамблингу состоится 16-17 февраля в Баку. В Кубке принимают участие более 160 гимнастов из 30 стран.

На этом Кубке будут соревноваться такие олимпийские звезды, как Владислав Гончаров, Розанна Макленан, Джейсон Бурнет, Донг Донг, Лей Гао, Дмитрий Ушаков и Бриони Пейдж.

Азербайджан на этом Кубке в индивидуальной программе прыжков представляет Вероника Земляная, в индивидуальной и синхронной программах прыжков среди мужчин - Руслан Агамиров, Илья Гришунин, Олег Пиунов, а на акробатической дорожке - Михаил Малкин.

Отметим, что в 2019 и 2020 годах пройдет шесть кубков мира по прыжкам на батуте, квалифицирующие на Олимпийские игры в Токио, а в Баку пройдут два из этих кубков. В квалификацию попадут лучшие четыре результата из этих шести.

В прошлом году в Баку проходил Чемпионат Европы по прыжкам на батуте с участием 26 стран, а в 2016 и 2017 годах были организованы Кубки мира.