Украинская гимнастка: Организация Кубка мира в Баку очень хорошая

Организация Кубка мира по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку очень хорошая. Об этом, как передает Day.Az, сказала в субботу Trend украинская гимнастка Светлана Малкова.

"Организация соревнований в Баку очень хорошая, все замечательно, прекрасные волонтеры, которые всегда помогают, а болельщики активно поддерживают", - сказала украинская гимнастка.

Говоря о своем выступлении на Кубке мира, Малкова отметила, что сказалось волнение, так как это первый старт в текущем году.

"Состав соперников на Кубке - сильный, сейчас проходят отборочные на Олимпийские игры-2020, поэтому все гимнасты съезжаются на Кубки мира. Здесь все спортсмены сильные и много конкурентов", - добавила Малкова.

Основными соперниками украинская спортсменка считает гимнастов из Канады, Беларуси, России и США.

Украинская гимнастка также рассказала, что приезжает в Баку во второй раз, в прошлом году она принимала участие в Чемпионате Европы.

"В этот мой визит не удалась погулять по городу, потому что было мало времени. В прошлом году для нас была проведена экскурсия, мы совершили прогулку, осмотрели достопримечательности Баку", - отметила Малкова.

Первый в этом году Кубок мира по прыжкам на батуте и тамблингу пройдет 16-17 февраля в Баку. В Кубке принимают участие более 160 гимнастов из 30 стран.

На этом Кубке будут соревноваться такие олимпийские звезды, как Владислав Гончаров, Розанна Макленан, Джейсон Бурнет, Донг Донг, Лей Гао, Дмитрий Ушаков и Бриони Пейдж.

Азербайджан на этом Кубке в индивидуальной программе прыжков представляет Вероника Земляная, в индивидуальной и синхронной программах прыжков среди мужчин - Руслан Агамиров, Илья Гришунин, Олег Пиунов, а на акробатической дорожке - Михаил Малкин.

Отметим, что в 2019 и 2020 годах пройдет шесть кубков мира по прыжкам на батуте, квалифицирующие на Олимпийские игры в Токио, а в Баку пройдут два из этих кубков. В квалификацию попадут лучшие четыре результата из этих шести.

В прошлом году в Баку проходил Чемпионат Европы по прыжкам на батуте с участием 26 стран, а в 2016 и 2017 годах были организованы Кубки мира.